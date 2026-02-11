Aus: Ausgabe vom 11.02.2026, Seite 2 / Kapital & Arbeit
Power to the Bauer
Ohne Kommentar
Rund 400 Traktoren fuhren am Dienstag in Sevilla in einem Protestzug gegen das EU-Mercosur-Abkommen über die Plaza de España, außerdem forderten die Bauern Hilfe angesichts der hohen Verluste durch anhaltende Unwetter.
links & bündig gegen rechte Bünde
