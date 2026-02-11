Gegründet 1947 Mittwoch, 11. Februar 2026, Nr. 35
Aus: Ausgabe vom 11.02.2026, Seite 2 / Kapital & Arbeit
Power to the Bauer

Ohne Kommentar

Francisco J. Olmo/Europa Press/imago

Rund 400 Traktoren fuhren am Dienstag in Sevilla in einem Protestzug gegen das EU-Mercosur-Abkommen über die Plaza de España, außerdem forderten die Bauern Hilfe angesichts der hohen Verluste durch anhaltende Unwetter.

