Willingen. Das gestohlene Skisprungequipment des norwegischen Teams ist wieder aufgetaucht. Am Mittwoch kam beim Skiclub Willingen ein Paket mit mehreren Skisprunghelmen, Skibrillen und Skijacken an. Laut Mitteilung der Polizei hat offenbar einer der beiden Tatverdächtigen, der sich zuvor bei der Polizei und dem norwegischen Team gemeldet hatte, das Paket versandt. Ob es sich um alle gestohlenen Gegenstände handelt, ist bislang nicht geklärt. Dem norwegischen Team werde die Ausrüstung »zeitnah ausgehändigt«. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag hatten Unbekannte aus dem Lagerraum seiner Mannschaft beim Weltcup im hessischen Upland allerhand Ausrüstung gestohlen. (dpa/jW)