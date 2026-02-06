Berlin. Das DFB-Pokalfinale der Männer wird bis 2030 im Berliner Olympiastadion ausgetragen und soll eine verbesserte Situation für Fans beim Einlass bieten. Der Deutsche Fußballbund und die Stadt verkündeten die Einigung am Donnerstag in Berlin und kündigten dabei auch ein Maßnahmenpaket an. »Im Zuge der Verlängerung wird auch die Infrastruktur des Olympiastadions weiter verbessert. Ein zentraler Bestandteil ist der Ausbau des Einlasses Süd, um den Zugang für Fans zu erleichtern und Wartezeiten zu reduzieren«, hieß es. Nach dem Endspiel 2025 waren von vielen Anhängern von Arminia Bielefeld teilweise chaotische Zustände vor dem Südtor und dem Marathontor des Olympiastadions moniert worden. (dpa/jW)