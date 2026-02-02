Aus: Ausgabe vom 02.02.2026, Seite 16 / Sport
Skicross
Eine Ansage
Val di Fassa. Die deutschen Skicrosser haben knapp eine Woche vor Beginn der Olympischen Winterspiele weitere sportliche Ausrufezeichen gesetzt. Daniela Maier feierte beim Weltcup in Val di Fassa, dem letzten Rennen vor dem großen Höhepunkt des Winters, ihren zweiten Saisonsieg. Florian Wilmsmann wurde Zweiter hinter dem Italiener Simone Deromedis. (dpa/jW)
