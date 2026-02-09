Paul Thomas Anderson ist für »One Battle After Another« mit dem begehrten Regiepreis der Directors Guild of America (DGA) ausgezeichnet worden. Der 55jährige erhielt die Ehrung am Samstag abend (Ortszeit) bei einer Zeremonie der DGA in Beverly Hills. »Dies ist eine unglaubliche Ehre. Wir nehmen sie mit der Liebe und der Wertschätzung all unserer Kollegen in dem Raum entgegen«, sagte er. Die DGA-Auszeichnungen gelten als Barometer für die Oscar-Verleihung am 15. März, bei der »One Battle After An­other« mit 13 Nominierungen ins Rennen geht. Nominiert für den DGA-Preis waren neben Anderson auch Regisseurin Chloé Zhao (»Hamnet«) sowie Ryan Coogler (»Blood & Sinners«), Guillermo del Toro (»Frankenstein«) und Josh Safdie (»Marty Supreme«). Die DGA-Trophäen wurden nunmehr zum 78. Mal vergeben. (dpa/jW)