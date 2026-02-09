Gegründet 1947 Montag, 9. Februar 2026, Nr. 33
Aus: Ausgabe vom 09.02.2026, Seite 2 / Ausland
Olympische Winterspiele

Ohne Kommentar

2_BM.JPG
Claudia Greco/REUTERS

Italiener protestieren gegen die Olympischen Winterspiele und was diese mit sich bringen: hohe Kosten, ICE-Beamte und staatliche Repression (Mailand, 7.2.2026)

