Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/­­wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »Barroco Tropical« von José Eduardo Agualusa, erschienen im A1-Verlag.

Das Buch: »Film und Leben Barbara La Marr« von Arnolt Bronnen haben gewonnen: Ursula Krause aus Berlin und Calimero Mehlhorn aus Treuen