»Ohne uns läuft nichts. Aktivistische Perspektiven auf den Neukölln-Komplex«. Gespräch. Es geht um schwerste neonazistische Straftaten, die seit Jahren nicht verfolgt werden. Montag, 9.2., 19 Uhr. Ort: Bürgerzentrum Neukölln, Werbellinstr. 42, Berlin. Veranstalter: Bündnis Neukölln

»Beginn des organisierten Widerstandes gegen den deutschen Faschismus an der Macht«. Kundgebung zum 93. Jahrestag der Ziegenhalser Tagung des ZK der KPD am 7. Februar 1933. Sonntag, 8.2., 11.30 Uhr. Ort: Gedenkstein für die Tagung in Ziegenhals bei Königs Wusterhausen. Veranstalter: Freundeskreis Ernst Thälmann e. V., Ziegenhals

»Bundesweite Konferenz zum Schulstreik gegen Wehrpflicht«. Es kommen Komitees sowie Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland. Wie geht der Kampf weiter? Wie wird er größer? Wie kann man die Bundeswehr aus den Schulen fernhalten? Sonnabend, 14.2., 11 Uhr. Ort: MUSA, Hagenweg 2 a, Göttingen. Veranstalter: Göttinger Schulstreikkomitee