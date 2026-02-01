Gegründet 1947 Sa. / So., 07. / 8. Februar 2026, Nr. 32
Kenia

Ohne Kommentar

Thomas Mukoya/REUTERS
Ein Hirte treibt Rinder durch ein ausgetrocknetes Flussbett zu einer Wasserstelle in Kenia (Magadi, 5.2.2026). Die Regenzeit ist ausgeblieben.

Nach dem Ausbleiben der Regenzeit im Herbst wird Kenia von einer verheerenden Dürre heimgesucht, Millionen Menschen sind von Wassermangel betroffen. Auch der Fluss Kajiado ist ausgetrocknet, als Ursache gilt die Erderwärmung.

