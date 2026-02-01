Aus: Ausgabe vom 07.02.2026, Seite 2 / Ausland
Kenia
Ohne Kommentar
Nach dem Ausbleiben der Regenzeit im Herbst wird Kenia von einer verheerenden Dürre heimgesucht, Millionen Menschen sind von Wassermangel betroffen. Auch der Fluss Kajiado ist ausgetrocknet, als Ursache gilt die Erderwärmung.
links & bündig gegen rechte Bünde
