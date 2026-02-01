Moroccan authorities/Handout via REUTERS

Sturzregen haben in Marokko seit Tagen ganze Landstriche unter Wasser gesetzt. In der Stadt Ksar-el-Kebir trat der Oued Loukos über die Ufer. 50.000 Einwohner, die Hälfte der Bevölkerung, mussten evakuiert werden. (2.2.2026)