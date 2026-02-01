Gegründet 1947 Freitag, 6. Februar 2026, Nr. 31
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 06.02.2026, Seite 2 / Ausland
Marokko

Ohne Kommentar

2_BM.JPG
Moroccan authorities/Handout via REUTERS

Sturzregen haben in Marokko seit Tagen ganze Landstriche unter Wasser gesetzt. In der Stadt Ksar-el-Kebir trat der Oued Loukos über die Ufer. 50.000 Einwohner, die Hälfte der Bevölkerung, mussten evakuiert werden. (2.2.2026)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.