Gegründet 1947 Donnerstag, 5. Februar 2026, Nr. 30
Aus: Ausgabe vom 05.02.2026, Seite 2 / Ausland
Erderwärmung

Ohne Kommentar

2_BM.JPG
Stoyan Nenov/REUTERS

Die Folgen der Erderwärmung zeigen sich auch auf Grönland mit Tauwetter bei der Hauptstadt Nuuk. Der vergangene Januar war der wärmste, der auf der Arktisinsel je gemessen wurde.

