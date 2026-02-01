Aus: Ausgabe vom 05.02.2026, Seite 2 / Ausland
Erderwärmung
Die Folgen der Erderwärmung zeigen sich auch auf Grönland mit Tauwetter bei der Hauptstadt Nuuk. Der vergangene Januar war der wärmste, der auf der Arktisinsel je gemessen wurde.
