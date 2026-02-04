Gegründet 1947 Mittwoch, 4. Februar 2026, Nr. 29
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 04.02.2026, Seite 2 / Ausland
Rojava

Ohne Kommentar

2_BM.jpg
AP Photo/Baderkhan Ahmad

Kurdische Einsatzkräfte wachen über die zweitägige Ausgangssperre im nordsyrischen Hasaka, nachdem Truppen des Haiat-Tahrir-Al-Scham-Regimes im Rahmen eines Waffenruheabkommens in der Stadt stationiert wurden.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.