Aus: Ausgabe vom 04.02.2026, Seite 2 / Ausland
Rojava
Ohne Kommentar
Kurdische Einsatzkräfte wachen über die zweitägige Ausgangssperre im nordsyrischen Hasaka, nachdem Truppen des Haiat-Tahrir-Al-Scham-Regimes im Rahmen eines Waffenruheabkommens in der Stadt stationiert wurden.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Ausland
-
Marcos’ Sturz gewünschtvom 04.02.2026
-
Urlaub mit Exguerillerosvom 04.02.2026
-
Flucht nach Chinavom 04.02.2026
-
Die Vergangenheit holt Starmer einvom 04.02.2026