Jens Kalaene/dpa Der Staat sagt Danke: Hier entlang zur Schuldentilgung

Berlin. Bürgerinnen und Bürger in Deutschland haben dem Fiskus im vergangenen Jahr einem Bericht zufolge einen sechsstelligen Betrag zum Schuldenabbau geschenkt. Wie der Stern am Mittwoch berichtete, gingen beim Schuldentilgungskonto des Bundes 2025 exakt 123.107,69 Euro ein, 49.000 Euro mehr als im Vorjahr. Der größte Betrag umfasste 24.000 Euro, der kleinste einen Cent. Das Magazin berief sich auf Angaben des Bundesfinanzministeriums. Das Konto gibt es seit 2006, mittlerweile kamen laut Bericht dort 1,7 Millionen Euro zusammen. Das Konto existiert, um Zuwendungen zur Tilgung der Staatsschulden von Bürgern getrennt zu erfassen und im Bundeshaushalt zu verbuchen. »Die Einzahlungen wurden im Bundeshaushalt im Einzelplan 32 – Bundesschuld – vereinnahmt und sind gemäß Haushaltsvermerk Nr. 2 zweckgebunden zur Schuldentilgung zu verwenden«, teilte ein Sprecher Finanzministeriums dem Magazin mit. (AFP/jW)