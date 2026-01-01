Ari Jalal/Reuters Prokurdische Demonstrantinnen im irakischen Duhok (20.1.2026)

Diyarbakır. Die türkische Polizei hat am Mittwoch mehrere Teilnehmer der Aktion »People's Caravan« festgenommen. Sie befanden sich auf dem Weg von Diyarbakır ins syrische Kobane, als sie zusammen mit Journalisten, die sie begleiteten, aus dem Überlandbus gezerrt wurden. In Kobane wollten die Aktivisten gegen das Vorgehen der syrischen Regierung gegen die kurdisch dominierte Selbstverwaltung in Rojava bzw. Nordostsyrien protestieren. Bis zum Abend (Redaktionsschluss) konnten Anwälte keinen Kontakt zu den insgesamt 16 Inhaftierten aufnehmen, auch ihr Verbleib sei ungewiss, hieß es auf der Webseite von »People's Caravan«. Die Türkei ist einer der engsten Verbündeten der neuen syrischen Regierung unter dem ehemaligen Dschihadisten Ahmed Scharaa. Gegenwärtig versucht Damaskus, die Kontrolle über die Region von den »Syrischen Demokratischen Kräften« (SDF) zurückzuerlangen, die in die Regierungsarmee eingegliedert werden sollen. (jW)