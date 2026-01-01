Spät übt sich
Jugendliche werden einer Studie zufolge immer später sexuell aktiv. Im Jahr 2025 hatten die meisten Befragten ihr erstes Mal mit 19 Jahren, wie die aktuelle Jugendsexualitätsstudie des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) in Köln laut Mitteilung vom Donnerstag ergab. 2019 hatte das Durchschnittsalter noch bei 17 Jahren gelegen. Für die Studie wurden mehr als 5.800 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 25 Jahren befragt. 18 Prozent der 14- bis 17jährigen erlebten demnach 2025 ihren ersten Sex, 2019 waren es noch 28 Prozent gewesen. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Herr und Hundvom 24.01.2026
-
Ein bisschen verlorenvom 24.01.2026
-
Drei Seilevom 24.01.2026
-
Verriss und Substanzvom 24.01.2026
-
Unter Beschussvom 24.01.2026
-
Fähre der Poesievom 24.01.2026
-
Nachschlag: Letztes Kapitelvom 24.01.2026
-
Vorschlagvom 24.01.2026
-
Veranstaltungenvom 24.01.2026