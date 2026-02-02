Philadelphia. Basketballsuperstar Paul George von den Philadelphia 76ers ist wegen eines Verstoßes gegen das Antidrogenprogramm der NBA gesperrt worden. Der 35jährige muss 25 Spiele lang aussetzen und in dieser Zeit auf das entsprechende Gehalt von rund 11,7 Millionen US-Dollar (9,83 Millionen Euro) verzichten. Die NBA erklärte in ihrer Mitteilung nicht, welcher Verstoß George genau vorgeworfen wird. Der neunmalige All-Star gab bei ESPN eine Erklärung ab. »In den vergangenen Jahren habe ich immer wieder die Bedeutung der psychischen Gesundheit betont, und im Zuge meiner eigenen Behandlung habe ich kürzlich den Fehler begangen, ein ungeeignetes Medikament einzunehmen«, wurde George zitiert. (dpa/jW)