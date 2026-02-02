San Juan. Der deutsche Boxprofi Abass Baraou hat seinen Weltmeistertitel im Halbmittelgewicht des Verbands World Boxing Association (WBA) verloren. Baraou unterlag im Coliseo de Puerto Rico dem WBO-Champion und Lokalmatadoren Xander Zayas in einem Vereinigungskampf nach Punkten. Zwei Punktrichter werteten den Kampf nach zwölf Runden mit 116:112 für den 23 Jahre alten Zayas, einer mit der gleichen Punktzahl für Baraou. Es war dessen zweite Niederlage im 19. Kampf seiner Karriere. Zayas bleibt hingegen auch in seinem 23. Kampf makellos und hält nun zwei WM-Titel. (dpa/jW)