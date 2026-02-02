Willingen. Ausgerechnet der nicht für Olympia nominierte Karl Geiger hat den deutschen Skispringern kurz vor Beginn der Winterspiele einen Podestplatz beschert. Der fünfmalige Weltmeister kam beim Heimweltcup in Willingen auf den dritten Platz und führte ein starkes deutsches Team an. Felix Hoffmann erreichte bei schwierigen Bedingungen mit wechselnden Winden im Sauerland Rang vier, Andreas Wellinger belegte Platz sechs. Den Sieg sicherte sich in überlegener Manier der slowenische Überflieger Domen Prevc vor Nikaido Ren aus Japan. (dpa/jW)