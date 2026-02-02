»Die Deindustrialisierung in Deutschland und die Politik der IG Metall«. Vortrag. Können Verzichte der Beschäftigten und Subventionen die deutsche Industrie retten? Was sind insbesondere die Aufgaben von linken Gewerkschafter? Mittwoch,4.3., 18.30 Uhr. Ort: Bei ATIF im Hinterhof, Bartelsstr. 25, Hamburg. Veranstalter: Gewerkschaftslinke Hamburg

»Wann ist ein Mann ein Mann?« Vortrag. Populäre Bilder von Männlichkeit aus Trash-TV und sozialen Medien werden ebenso thematisiert wie polarisierende Figuren à la Andrew Tate oder Maximilian Krah. Dienstag, 3.2., 10 Uhr. Ort und Veranstalter: Club Voltaire, Kleine Hochstr. 5, Frankfurt am Main

»Stadtteilgewerkschaft ›Solidarisch in Stahlhausen‹ (SIS)«. Vorstellungsveranstaltung. Das Projekt entstand Ende 2023 aus einem Zusammenschluss von »Genug ist genug Bochum« und »Gemeinsam gegen Vonovia und Co.«. Momentan berät SIS bei Behördengängen und Mietangelegenheiten. Dienstag, 3.2., 18 Uhr. Ort: Botopia, Griesenbruchstr. 9, Bochum. Veranstalter: »Solidarisch in Stahlhausen«