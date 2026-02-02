Er kriegt den Hals nicht voll. Donald Trump hat seine Pläne für einen Triumphbogen in der US-Hauptstadt Washington konkretisiert und ein riesiges (!) Bauwerk in Aussicht gestellt. Es solle wie der Triumphbogen in Paris sein, erzählte der größenwahnsinnige Präsident Journalisten auf einem Flug nach Florida – aber eben größer. Der Pariser Arc de Triomphe misst nur schlappe 50 Meter, Trumps Bauwerk soll mindestens 76 Meter hoch werden. Hätten wir jetzt nicht erwartet. So wenig wie eine Verzierung des Geräts in Trumps Lieblingsfarbe (nach Orange): in Gold. Mann gönnt sich ja sonst nichts. (jW)