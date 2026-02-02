IMAGO/Klaus W. Schmidt »Freiheit für Rojava« forderten Demonstranten am Sonnabend in Bonn

Bonn. Erneut haben Zehntausende Menschen in verschiedenen deutschen Städten für Rojava demonstriert. Allein im Bonner Hofgarten will die Polizei am Sonnabend bei einer Kundgebung unter dem Motto »Die Lage in Syrien« in der Spitze rund 15.000 Teilnehmer gezählt haben. Deren Solidarität gilt den kurdischen Kämpferinnen und Kämpfern, die derzeit die seit Jahren de facto autonome Region in Nordostsyrien gegen die Angriffe der islamistischen Regierungstruppen verteidigen. Die Staatsgewalt war laut Mitteilung mit mehreren hundert Einsatzkräften vor Ort, »um die Versammlung zu begleiten und zu schützen«, hieß es. Der Protest sei ohne nennenswerte Störungen verlaufen. Auch in anderen Städten wurde demonstriert, so unter anderem in Frankfurt am Main, wo nach Schätzungen der Polizei zeitweise mehr als 3.000 Demonstranten auf die Straße gingen, ebenfalls in Stuttgart (2.000 Teilnehmer) und Jena (360 Teilnehmer). In Hannover demonstrierten laut Polizei 5.000 Menschen. (dpa/jW)