Aus: Ausgabe vom 02.02.2026, Seite 2 / Ausland
Italien

Ohne Kommentar

2026-01-31T195252Z_1000621586_RC2ECJABJ4WC_RTRMADP_3_ITALY-PROTE
Michele Lapini/REUTERS

In der italienischen Industriestadt Turin haben am Sonnabend Zehntausende gegen die Schließung des linken Kulturzentrums »Askatasuna« im Dezember protestiert. Dabei kam es auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.

