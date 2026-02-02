Aus: Ausgabe vom 02.02.2026, Seite 2 / Ausland
Italien
Ohne Kommentar
In der italienischen Industriestadt Turin haben am Sonnabend Zehntausende gegen die Schließung des linken Kulturzentrums »Askatasuna« im Dezember protestiert. Dabei kam es auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei.
links & bündig gegen rechte Bünde
