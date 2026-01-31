Gegründet 1947 Sa. / So., 31. Januar/ 1. Februar 2026, Nr. 26
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 31.01.2026, Seite 2 / Ansichten
Minneapolis

Ohne Kommentar

2_BM.JPG
Seth Herald/REUTERS
In Erinnerung an die Opfer. Plakate mit den von der Bundespolizeieinheit ICE in Minneapolis getöteten Renée Good und Alex Pretti

. Plakate mit den von der Bundespolizeieinheit ICE in Minneapolis getöteten Renée Good und Alex Pretti

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.