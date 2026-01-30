Gegründet 1947 Freitag, 30. Januar 2026, Nr. 25
Aus: Ausgabe vom 30.01.2026, Seite 2 / Ausland
Nigeria

Ohne Kommentar

2_BM.JPG
Sodiq Adelakun/REUTERS

Makoko in der nigerianischen Metropole Lagos ist ein riesiger Slum auf dem Wasser. Die Behörden wollen ihn auflösen. Dazu demolieren sie großflächig Häuser, ohne den Einwohnern Zeit zur Räumung zu geben oder Ersatz zu bieten.

