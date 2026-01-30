Aus: Ausgabe vom 30.01.2026, Seite 2 / Ausland
Nigeria
Ohne Kommentar
Makoko in der nigerianischen Metropole Lagos ist ein riesiger Slum auf dem Wasser. Die Behörden wollen ihn auflösen. Dazu demolieren sie großflächig Häuser, ohne den Einwohnern Zeit zur Räumung zu geben oder Ersatz zu bieten.
