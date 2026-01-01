Melbourne. Die Kasachin Jelena Rybakina steht bei den Australian Open im Halbfinale. Die Gewinnerin der WTA Finals im vergangenen Jahr setzte sich in Melbourne im Viertelfinale gegen die Weltranglistenzweite Iga Świątek aus Polen mit 7:5, 6:1 durch. Die 26jährige, die 2022 in Wimbledon ihren bislang einzigen Grand-Slam-Titel gewann, ist damit im bisherigen Turnierverlauf noch ohne Satzverlust. Im Halbfinale an diesem Donnerstag bekommt es Rybakina mit Jessica Pegula oder Amanda Anisimova zu tun, die sich heute noch im US-Duell gegenüberstehen. Das andere Halbfinale bestreiten die Ukrainerin Jelina Switolina und die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus Belarus. Beide hatten ihre Viertelfinalpartien bereits am Dienstag gewonnen. (dpa/jW)