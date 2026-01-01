Frankfurt am Main. Eugen Strigel ist tot. Wie der Deutsche Fußballbund aus Familienkreisen erfuhr, starb der frühere Bundesligaschiedsrichter und spätere Lehrwart im Alter von 76 Jahren. Strigel leitete in seiner Laufbahn zwischen 1987 und 1995 70 Bundesligapartien und beendete seine aktive Karriere mit dem DFB-Pokalfinale 1995 zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg. Danach wurde er Schiedsrichterlehrwart. 15 Jahre kümmerte er sich um die Aus- und Weiterbildung der deutschen Referees. Von 1998 bis 2010 war er stellvertretender Schiedsrichterchef des DFB. (dpa/jW)