Aus: Ausgabe vom 29.01.2026, Seite 11 / Feuilleton
Lyrische Hausapotheke
Januar 2026Von Ingolf Brökel
Es fällt Schnee
Wie lange Zeit nicht mehr
Man zieht sich zurück
In die warme Stube
Ach ja, die Welt
Die sollte eine Pause machen.
