Der Fotograf Ulrich Baatz ist tot. 1955 in Düsseldorf geboren, starb er in der Nacht von Freitag auf Sonnabend. Baatz studierte von 1977 bis 1980 an der ehemaligen Gesamthochschule (GH) Essen, die aus der legendären Folkwangschule hervorgegangen war. Von 1984 bis 1997 gehörte Baatz der »Agentur Anthrazit«, danach der »laif Agentur für Photos & Reportagen« an. Baatz ist vor allem durch seine Porträts bekannt geworden. Er fotografierte u. a. Joseph Beuys, Guillaume Bijl, Heinrich Böll, Henning Christiansen, Francis Coppola, Nam June Paik und Günther Uecker. Abzüge der Porträts von Coppola hatte Baatz im Papiercontainer entsorgt. Sie wurden von einem Ebay-Nutzer von dort entnommen und angeboten.