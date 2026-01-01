Gegründet 1947 Donnerstag, 29. Januar 2026, Nr. 24
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 29.01.2026, Seite 10 / Feuilleton
Fotografie

Ulrich Baatz gestorben

Von Jürgen Schneider

Der Fotograf Ulrich Baatz ist tot. 1955 in Düsseldorf geboren, starb er in der Nacht von Freitag auf Sonnabend. Baatz studierte von 1977 bis 1980 an der ehemaligen Gesamthochschule (GH) Essen, die aus der legendären Folkwangschule hervorgegangen war. Von 1984 bis 1997 gehörte Baatz der »Agentur Anthrazit«, danach der »laif Agentur für Photos & Reportagen« an. Baatz ist vor allem durch seine Porträts bekannt geworden. Er fotografierte u. a. Joseph Beuys, Guillaume Bijl, Heinrich Böll, Henning Christiansen, Francis Coppola, Nam June Paik und Günther Uecker. Abzüge der Porträts von Coppola hatte Baatz im Papiercontainer entsorgt. Sie wurden von einem Ebay-Nutzer von dort entnommen und angeboten.

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton