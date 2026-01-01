Gegründet 1947 Donnerstag, 29. Januar 2026, Nr. 24
Aus: Ausgabe vom 29.01.2026, Seite 2 / Ausland
Italien

Ohne Kommentar

2_BM.JPG
Danilo Arnone/REUTERS

In der Stadt Niscemi auf Sizilien hat Starkregen einen Erdrutsch ausgelöst. Weiteren Häuserzeilen droht der Absturz, mehr als 1.500 Anwohner wurden von den italienischen Behörden evakuiert.

