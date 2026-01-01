Frankfurt am Main. Die erste und zweite Bundesliga haben in der Saison 2024/25 einen Rekordumsatz von 6,33 Milliarden Euro verbucht. Dies gab die Deutsche Fußballiga (DFL) bei ihrem Neujahrsempfang in Frankfurt am Main bekannt. Damit verbuchte die Dachorganisation der 36 Klubs 461,2 Millionen Euro mehr Erlöse als 2023/24. Der operative Gesamtgewinn lag nach Angaben der DFL bei 271,5 Millionen Euro für die Klubs. Das Oberhaus um Rekordmeister FC Bayern München vermeldete mit 5,12 Milliarden erstmals mehr als fünf Milliarden Euro Umsatz, 320,8 Millionen Euro mehr als in der Spielzeit zuvor. Die zweite Liga machte einen Umsatz von 1,21 Milliarden Euro und hatte dabei einen Zuwachs von 13,1 Prozent. 13 Erst- und 15 Zweitligisten erzielten einen Gewinn, zuvor waren es nur neun beziehungsweise acht. (dpa/jW)