Stuttgart. Der Missbrauchsskandal am Stuttgarter Kunstturnforum nimmt noch einmal größere Züge an und erfasst nun auch die Spitze des Deutschen Turnerbundes (DTB). Wie der Verband mitteilte, sind die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart nach den schwerwiegenden Missbrauchsvorwürfen ausgeweitet worden und richten sich auch gegen den DTB-Präsidenten Alfons Hölzl und Sportvorstand Thomas Gutekunst. Hölzl zeigte sich in einer Stellungnahme überrascht und sieht keinen Anlass, von seinem Amt zurückzutreten oder es ruhen zu lassen. Die ihm bislang bekannten Details könne er weder im Sachverhalt noch hinsichtlich einer möglichen Pflichtverletzung nachvollziehen, erklärte Hölzl. Zuvor hatte bereits der Schwäbische Turnerbund mitgeteilt, dass die Ermittlungen ausgeweitet worden seien und sich auch gegen Funktionsträger des Landesverbandes richteten. (dpa/jW)