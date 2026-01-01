Herning. Deutschlands Handballer haben den vorzeitigen Einzug ins EM-Halbfinale verpasst. Das Team von Bundestrainer Alfreð Gíslason verlor in Herning gegen Gastgeber und Topfavorit Dänemark mit 26:31 und weist nun wie der Weltmeister 6:2 Punkte auf. Trotz der Niederlage vor 15.000 Zuschauern hat die DHB-Auswahl, für die Renārs Uščins mit sechs Toren bester Werfer war, weiter Chancen auf das Erreichen der Vorschlussrunde. Dafür reicht im letzten Hauptrundenspiel gegen Frankreich am Mittwoch bereits ein Unentschieden. Der Titelverteidiger hatte zuvor beim 32:36 gegen Spanien überraschend gepatzt. (dpa/jW)