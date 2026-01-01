Veranstaltungen
»Post von der Bundeswehr? Was jetzt?« Beratung. Ihr habt Post von der Bundeswehr bekommen oder befürchtet, dass es bald so ist? Hier wird versucht, Fragen rund um den Fragebogen zu klären und auch, wie man sich solidarisch widersetzen kann. Donnerstag, 29.1., 19.30 Uhr. Ort: UJZ, Kornstr. 28–32, Hannover. Veranstalter: Interventionistische Linke Hannover
»Wirf deine Angst in die Luft! Rose Ausländer zum 125. Geburtstag der Lyrikerin«. Rose Ausländer – Jüdin, Dichterin, Nomadin des 20. Jahrhunderts. Zwei Weltkriege, die Weltwirtschaftskrise, die Schoah und das Exil erzwangen ihre Wanderschaft. Sonnabend, 31.1., 17 Uhr. Ort und Veranstalter: Literaturforum im Brecht-Haus, Chausseestraße 125, Berlin
»Antifaschistische Gedenkfeier für Otto Grüneberg«. Am 1. Februar 1931 wurde der junge Kommunist Grüneberg in der Schloßstraße vom SA-Sturm 33 erschossen und starb in der Gaststätte Schloßstraße. Sonntag, 1.2., 11 Uhr. Ort: Lokal »Kastanie«, Schloßstraße 22, Berlin. Veranstalter: VVN-BdA Berlin
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
