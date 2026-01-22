Weltweit älteste Höhlenmalerei in Indonesien entdeckt

Heiko Rebsch/dpa Nicht ganz so alt: Das rund 12.000 Jahre alte Geweih eines männlichen Rentieres, das 1936 bei archäologischen Ausgrabungen bei Elbingerode gefunden wurde (Halle/Saale, 17.12.2025)

Paris. Wissenschaftler haben in Indonesien die bislang älteste Höhlenmalerei der Welt entdeckt. Sie sei mindestens 67.800 Jahre alt, hieß es in einer am Mittwoch im Fachmagazin Nature veröffentlichten Studie von indonesischen und australischen Archäologen. »Wir haben lange Zeit in Indonesien gearbeitet«, sagte einer der Autoren der Studie, Maxime Aubert von der australischen Griffith University, der Nachrichtenagentur AFP. Dieses Mal untersuchten die Archäologen Höhlen auf der Insel Muna. Dort fanden sie laut Aubert »Handabdrücke«, die »wahrscheinlich mit rotem Ocker« gemacht wurden. Um das Alter der Höhlenkunst zu bestimmen, untersuchte das Team Proben aus Kalzitansammlungen, die sich an den Wänden von Kalksteinhöhlen bilden. Die Forscher bestrahlten die Gesteinsschichten mit einem Laser, um zu messen, wie sich das Uran im Laufe der Zeit im Vergleich zu einem stabileren radioaktiven Element namens Thorium zersetzte. Das sei eine »sehr präzise« Technik, die dem Team Aufschluss über das Mindestalter der Höhlenkunst gegeben habe, sagte Aubert. Die nun entdeckte Höhlenkunst ist mehr als tausend Jahre älter als Handabdrücke, die in einer spanischen Höhle entdeckt worden waren und dem Neandertaler zugeschrieben wurden. Die Datierung der spanischen Höhlenkunst sei jedoch »umstritten«, so die Autoren der Studie. Die in Indonesien entdeckte Höhlenkunst gibt auch Aufschluss über seit langem diskutierte historische Fragen. »Diese Malereien sind der erste Beweis dafür, dass zu dieser Zeit moderne Menschen auf den indonesischen Inseln waren«, betonte Aubert. (AFP/jW)