München. Mit mindestens 183 Athletinnen und Athleten und großen Ambitionen reist das Team Deutschland zu den Olympischen Winterspielen nach Italien. Ziel sei es, unter die besten drei Nationen zu kommen, sagte der Chef de Mission, Olaf Tabor, nach der offiziellen Nominierung für das Event in Mailand und Cortina d’Ampezzo vom 6. bis 22. Februar. Möglicherweise gibt es in den kommenden Tagen noch ein, zwei Nachrücker. »Wir sind und bleiben eine Sportnation«, betonte der Vorstand Leistungssport des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Er sehe großes Potential und hoffe auf eine ähnliche Ausbeute wie vor vier Jahren. In Beijing hatten die Deutschen 27 Medaillen geholt; zwölfmal Gold, zehnmal Silber und fünfmal Bronze. Damit belegten sie im Medaillenspiegel hinter Norwegen den zweiten Platz. (dpa/jW)