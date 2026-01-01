dpa/dpa-Bildfunk Seit Beginn der jüngsten Sozialproteste hatte Teheran das Internet abgestellt (Symbolbild)

Teheran. Irans Regierung hat am Montag eine Lockerung der Internetblockade in Aussicht gestellt. Bis zum Ende der persischen Woche am Freitag soll die Lage normalisiert werden, hieß es in einer Regierungserklärung unter Berufung auf Vizepräsident Hussein Afschin. Die Entscheidung sei auch getroffen worden, weil Unternehmen der Digitalwirtschaft Verluste erlitten hätten. Seit dem 8. Januar ist die Bevölkerung im Iran vom Internet weitgehend abgeschnitten. Die Sperre wurde mit Beginn der jüngsten sozialen Proteste verhängt. Seither gelangen Aufnahmen und Berichte nur spärlich nach außen. (dpa/jW)