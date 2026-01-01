Siddiqullah Alizai/AP/dpa Einsatzkräfte der Taliban-Regierung regeln den Verkehr in Kabul (14.8.2025)

Kabul. In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einer Explosion mindestens sieben Menschen in den Tod gerissen worden. Neben den Toten seien 20 Verletzte in ein Krankenhaus eingeliefert worden, berichtete der Betreiber der Klinik, die Hilfsorganisation Emergency.

Die Ursache für die Explosion war zunächst unbekannt. Sie ereignete sich nahe einem Hotel in einem belebten Viertel, wie der für Kabul zuständige Polizeisprecher gegenüber dpa erklärte.

Der afghanische Sender Tolo News berichtete unter Berufung auf Sicherheitsquellen, die Explosion habe auf chinesische Staatsbürger gezielt. Ein Video zeigte Rauch, Trümmer und verletzte Menschen auf einer Straße.

Seit der Machtübernahme der Taliban vor viereinhalb Jahren sind Anschläge in weiten Teilen des Landes zurückgegangen. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamiert jedoch immer wieder Attentate für sich. (dpa/jW)