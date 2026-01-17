Tarifrunde für Länder ohne Angebot – Gewerkschaften drohen mit weiteren Streiks

Bernd Wüstneck/dpa

Berlin. In der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst ​der Länder haben die »Arbeitgeber« ‍auch in der zweiten Verhandlungsrunde kein konkretes Angebot für Lohnerhöhungen vorgelegt. Die Gewerkschaften reagierten am Freitag nach ‍Abschluss der zweitägigen Gesprächsrunde enttäuscht und kündigten eine Ausweitung der Warnstreiks an. »Ein verbindliches Angebot hat die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) nicht vorgelegt, stattdessen von einem ›Schnaps ​oberhalb der Inflation‹ geredet«, sagte Verdi-Chef ​Frank Werneke in Potsdam. »Die Arbeitgeber haben den Ernst der Lage ‌für viele Beschäftigte nicht erkannt.«

Der Chef des Deutschen Beamtenbundes (DBB), Volker Geyer, warf den »Arbeitgebern« vor, die Verhandlungen vor die Wand ‍zu fahren. »Die Gewerkschaften müssen offensichtlich den Druck erhöhen und die Streikaktionen ‌massiv ausweiten«, sagte Geyer. Regional seien davon weitere Unikliniken, Straßenräumdienste oder Beschäftigte in Schulen und Finanzämtern betroffen.

Die Gewerkschaften ‍fordern sieben Prozent mehr Geld, mindestens ⁠aber 300 Euro monatlich, bei einer Laufzeit von ‌zwölf Monaten. Die »Arbeitgeber« haben dies als unbezahlbar zurückgewiesen und die Gesamtkosten auf 12,6 Milliarden Euro beziffert. Ihr Verhandlungsführer ist Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD).

Die dritte Verhandlungsrunde ist für ⁠den 11. bis 13. Februar angesetzt. Von der Tarifrunde sind etwa 2,2 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst ⁠der Länder betroffen, mit Ausnahme von Hessen, ⁠das einen eigenen Tarifvertrag hat. (Reuters/jW)