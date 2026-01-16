Gegründet 1947 Sa. / So., 17. / 18. Januar 2026, Nr. 14
16.01.2026, 11:15:27 / Inland
Sport- und Erholungszentrum

Angriff auf DDR-Volkseigentum

Der SEZ-Abriss greift das kulturelle Erbe an – und die Lebensleistung der Ostdeutschen
Von junge Welt

Eine Ikone der DDR-Moderne verschwindet: Das Sport- und Erholungszentrum (SEZ) in Berlin-Friedrichshain wird abgerissen. Wir sprachen am 19. Dezember 2025 mit drei VertreterInnen der Bürgerinitiative »SEZ für alle!« über den Abriss, ihren Widerstand dagegen und ihre Vorstellungen für eine zukünftige Weiternutzung des Gebäudes.

