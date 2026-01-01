Berlin. Mit geplanten Testspielen seiner Jugendmannschaft gegen russische Fußballklubs sorgt der Berliner AK für Aufsehen. Wie der Oberligaverein vorige Woche ankündigte, wird die U19 im Trainingslager in der Türkei am 28. Januar gegen die Juniorenauswahl von Spartak Moskau und zwei Tage später gegen das Team von FK Krasnodar antreten. Verboten sind sportliche Wettkämpfe mit russischen Mannschaften trotz des Ausschlusses durch den Weltverband FIFA und den europäischen Kontinentalverband UEFA von allen offiziellen Wettbewerben nicht. Dennoch sind die Begegnungen ein Novum. EFA-Präsident Aleksander Čeferin hatte den Ausschluss russischer Jugendteams von offiziellen Wettbewerben mehrfach hinterfragt. (dpa/jW)