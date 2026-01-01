Gegründet 1947 Montag, 26. Januar 2026, Nr. 21
Aus: Ausgabe vom 26.01.2026, Seite 16 / Sport
Handball

Hier kommst du nicht rein

Herning. Deutschlands Handballer haben ihren Siegeszug bei der EM dank Torhüter Andreas Wolff fortgesetzt und dürfen weiter vom Halbfinale träumen. Zwei Tage nach dem Sieg gegen Portugal gewann die Auswahl von Bundestrainer Alfreð Gíslason am Sonnabend auch mit 30:28 (15:17) gegen Norwegen und verteidigte ihre Tabellenführung. Vor 10.117 Zuschauern im dänischen Herning war Marko Grgić mit sieben Toren bester deutscher Werfer. Wolff kam auf über 20 Paraden. Am Montag geht es für die deutsche Riege gegen Olympiasieger Dänemark weiter. Zum Abschluss der zweiten Turnierphase wartet am Mittwoch Titelverteidiger Frankreich. (dpa/jW)

