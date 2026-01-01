Gegründet 1947 Montag, 26. Januar 2026, Nr. 21
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 26.01.2026, Seite 14 / Feuilleton
Events

Veranstaltungen

»Tag der Opfer des Faschismus«. Gedenkfeier anlässlich der Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee vor 81 Jahren. Dienstag, 27.1., 11 Uhr. Ort: Jüdische Gedenkstele, Am Johanniskloster, Stralsund. Veranstalter: Stralsunder Friedensbündnis

»Gedenken an die Opfer des Faschismus«. Gedenken an die Opfer des Faschismus. Dienstag, 27.1., 17 Uhr. Ort: Platz der Opfer des Faschismus, Nürnberg. Veranstalter: Nürnberger Evangelisches Forum für den Frieden

»Für ein Europa ohne Mittelstreckenwaffen«. Vortrag mit Simon Bödecker, Sprecher der Kampagne »Friedensfähig statt erstschlagfähig«. Mittwoch, 28.1., 19.30 Uhr. Ort: Pfleghofsaal, Kirchgasse 9, Langenau. Veranstalter: Friedensinitiative Langenau

»Aus der Niederlage lernen. Der Spanische Bürgerkrieg 1936–1939«. Lesung mit dem Schriftsteller und jW-Autor Erich Hackl. 2026 jährt sich der Beginn des Spanischen Bürgerkrieges zum 90. Mal. Mittwoch, 28.1., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Arbeitnehmerkammer, Bürgerstr. 1, Bremen

Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug

Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton