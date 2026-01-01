Er war ein Urgestein der Berliner Kulturszene: Der Kabarettist Holger Klotzbach ist tot. Er starb am Freitag kurz vor seinem 80. Geburtstag, teilte das von ihm begründete Veranstaltungszelt »Tipi am Kanzleramt« am Sonnabend mit. Klotzbach hatte 1992 die Berliner »Bar jeder Vernunft« mitbegründet und geführt. Der gebürtige Duisburger hatte zunächst in Bethel und Tübingen evangelische Theologie studiert, wo er im SDS aktiv war, später agitierte er Arbeiter bei Siemens. Vom Radikalenerlass betroffen, konnte er nicht Lehrer werden und heuerte beim Zirkus an. In Wien war er an der Gründung des Circus Roncalli beteiligt und in Berlin an der des Schwarzen Cafés. In den 1980er Jahren trat Klotzbach mit Günter Thews und Arnulf Rating als anarchistisches Kabarett »Die 3 Tornados« auf. (jW)