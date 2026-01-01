Veranstaltungen
»Protest gegen den 71. Grazer Akademikerball«. Sonnabend, 24.1., 16 Uhr. Ort: Mariahilferplatz, Graz. Veranstalter: »Offensive gegen rechts« Steiermark
»Tag des Gedenkens«. Kundgebung für alle Opfer des faschistischen Terrors. Sonntag, 25.1., 10.30 Uhr. Ort: Schlossplatz, VdN-Denkmal, gegenüber Gerichtsgebäude, Königs Wusterhausen. Veranst.: VVN-BdA Dahme/Spreewald
»Dem Revolutionär Ernst Busch zum 126. Geburtstag«. Sonntag, 25.1., 10 Uhr. Ort: Busch-Stele am Eingang Friedhof III Pankow, Leonhard-Frank-Str. 3, Berlin. Veranstalter: Ernst-Busch-Gesellschaft
»Gewerkschaften in der Zeitenwende«. Vortrag von Ulrike Eifler, IG Metall Würzburg. Montag, 26.1., 18.30 Uhr. Ort: Buch-Oase, Germaniastr. 14, Kassel. Veranstalter: Friedensforum
»Friedensforum Nürnberg«. Konferenz mit vielen Vortragenden und Workshops, darunter Prof. Norman Paech und jW-Korrespondentin Karin Leukefeld. Freitag, 30.1., 18 Uhr, und Sonnabend, 31.1., 14.30 Uhr. Ort: Nachbarschaftshaus Gostenhof, Adam-Klein-Str. 6, Nürnberg. Veranstalter: Friedenskonferenz
links & bündig gegen rechte Bünde
