Ohne Kommentar
Auch die Beschäftigten der Berliner Bühnen streiken im Rahmen der Verhandlungen über den Tarifvertrag der Länder (TV-L). Im Gegensatz zur Volksbühne und dem Gorki-Theater übernimmt die Schaubühne den TV-L nicht automatisch
links & bündig gegen rechte Bünde
