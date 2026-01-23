Versailles. Der französische Fußballprofi Lucas Hernández sowie seine zukünftige Ehefrau Victoria Tray sind nach Informationen des französischen Magazins Paris Match wegen Menschenhandels und Schwarzarbeit bei der Staatsanwaltschaft in Versailles angezeigt worden. Hernández und Tray wiesen die Anschuldigungen in einer Stellungnahme zurück. Erhoben werden sie von einer kolumbianischen Familie mit drei Kindern. Demnach soll das Paar die Familie von September 2024 bis November 2025 mit diversen Tätigkeiten im Haushalt für nicht deklarierte Löhne betraut und diese Anstellungen nicht ordnungsgemäß angemeldet haben. Lola Dubois, die Anwältin der Familie, wirft dem Fußballstar von Paris Saint-Germain und seiner Partnerin vor, einer ganzen Familie ihre Rechte vorenthalten zu haben, und spricht von einer Haltung, »die an moderner Sklaverei« grenze. (dpa/jW)