München. Die Fußball-Champions-League ist für den FC Bayern wieder einmal eine sprudelnde Geldquelle. Der deutsche Rekordmeister steht nach dem 2:0 gegen Royale Union Saint-­Gilloise am Mittwoch vorzeitig im Achtelfinale. Das zahlt sich aus: Der FCB kassiert in der Königsklasse schon jetzt mehr als 50 Millionen Euro alleine an Prämien. Dazu kommen noch nicht exakt zu beziffernde Einnahmen im jeweils zweistelligen Millionenbereich aus der sogenannten Wertprämie sowie den Ticketerlösen der nun mindestens fünf Heimspiele. (dpa/jW)