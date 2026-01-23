Christoph Soeder/dpa

Auf dem Bogenseeareal bei Wandlitz sind weite Teile des Lehrgebäudes der ehemaligen FDJ-Jugendhochschule »Wilhelm Pieck« bei einem Großbrand zerstört worden, darunter der große Saal. Die Brandursache ist bislang unklar. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Zeugen hatten am Mittwoch abend Rauchentwicklung am Hauptgebäude des Areals bemerkt. Gegen 21 Uhr begannen rund 80 Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten. Diese dauerten bis in die frühen Morgenstunden des Donnerstags an, wie Ortsvorsteher Frank Borchert mitteilte. Derzeit werde geprüft, wie das beschädigte Gebäude gesichert werden könne. Das Land Berlin hatte das Areal im Oktober 2025 unentgeltlich an die Gemeinde Wandlitz übertragen. Ein Planungsbüro soll bis 2027 Nutzungsmöglichkeiten für das Gelände entwickeln. »Vor diesem Hintergrund ist der Verlust dieses historischen Saales eine Tragödie«, sagte Borchert. An den Plänen wolle man jedoch festhalten. (dpa/jW)