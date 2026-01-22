Aus: Ausgabe vom 22.01.2026, Seite 16 / Sport
Skispringen
Mehr nicht
Zao. Selina Freitag hat es beim Weltcup im japanischen Zao nicht erneut auf das Podest geschafft. Die derzeit beste deutsche Skispringerin belegte am Tag nach ihrem dritten Rang diesmal nur Platz sieben. Die 24jährige Sächsin sprang 90,5 und 92,5 Meter weit. Den Sieg sicherte sich die Österreicherin Lisa Eder vor der im Gesamtweltcup führenden Slowenin Nika Prevc. Die Kanadierin Abigail Strait wurde Dritte. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Sport
-
Fett und Zuckervom 22.01.2026