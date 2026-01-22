Zao. Selina Freitag hat es beim Weltcup im japanischen Zao nicht erneut auf das Podest geschafft. Die derzeit beste deutsche Skispringerin belegte am Tag nach ihrem dritten Rang diesmal nur Platz sieben. Die 24jährige Sächsin sprang 90,5 und 92,5 Meter weit. Den Sieg sicherte sich die Österreicherin Lisa Eder vor der im Gesamtweltcup führenden Slowenin Nika Prevc. Die Kanadierin Abigail Strait wurde Dritte. (dpa/jW)