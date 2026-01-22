Herning. EM-Schock für Handball-Topfavorit Dänemark: Der Weltmeister und Olympiasieger hat zum Abschluss der Vorrunde eine überraschende 29:31 (11:12)-Pleite gegen Portugal kassiert. Der WM-Vierte sicherte sich dank des Erfolges den Sieg in der Gruppe B und ist in der Hauptrunde nun erster Gegner der deutschen Handballer. Die DHB-Auswahl kann somit am Donnerstag gleich zum Auftakt der zweiten Turnierphase für die bittere Niederlage im WM-Viertelfinale 2025 Revanche nehmen. Durch das 30:31 nach Verlängerung hatte Deutschland damals seine Medaillenchance eingebüßt. (dpa/jW)